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تحرير 5401 مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة

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تحرير 5401 مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة تحرير 5401 مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين العاصمة
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة، عدة حملات بشوارع العاصمة لضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات والانتظار الخاطئ.

وأسفرت الحملات بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة عن تحرير 5401 مخالفة، منها 45 حالة سير عكس الاتجاه، و143 حالة طمس لوحات، و1531 مخالفة انتظار فى الممنوع، و234 مخالفة تعطيل حركة المرور، و78 حالة بدون لوحات "تم حجزها"، و132 حالة سير بدون ترخيص.

وفيما يخص الدراجات النارية، تم تحرير مخالفات لـ43 دراجة بدون لوحات وحجزها، وحجز 30 "توك توك"، و31 لسيارات النقل المخالفة لقرار المحافظ، واتخاذ اللازم قانونا نحوهم على السبيل الذى يكفل عودة الانضباط المرورى للعاصمة حرصا على توفير السيولة المرورية الكافية.
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