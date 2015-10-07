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استكمال إعادة محاكمة المتهمين فى قضية قتل اللواء "نبيل فراج" غدا

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استكمال إعادة محاكمة المتهمين فى قضية قتل اللواء "نبيل فراج" غدا استكمال إعادة محاكمة المتهمين فى قضية قتل اللواء "نبيل فراج" غدا
تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق "القاهرة - إسكندرية الصحراوى"، برئاسة المستشار حسين قنديل، غدا الخميس، جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب، وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

وأسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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مصر 365