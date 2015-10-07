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"الزراعة" تستقبل 9 آلاف رأس ماشية للتربية والذبيح الفورى و17 ألف طن لحوم

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"الزراعة" تستقبل 9 آلاف رأس ماشية للتربية والذبيح الفورى و17 ألف طن لحوم "الزراعة" تستقبل 9 آلاف رأس ماشية للتربية والذبيح الفورى و17 ألف طن لحوم
قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 2000 عجل من المجر للتسمين والتربية، و1000 رأس من العجلات العشار من ألمانيا، موضحا أنه خلال ايام تستقبل أيضا المحاجر 6000 عجل من المجر ومولدفيا للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن استيراد الأبقار العشار فى إطار تحسين السلالات المصرية من الماشية، وزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان.

وأكد "المولى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه خلال أيام يتم استيراد 6100 طن لحوم مجمدة و3000 طن دواجن 5700 طن أسماك و2900 طن منتجات ألبان تطرح بالأسواق، مشيرا إلى أن استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى،حيث تقوم إدارة الحجر بالهيئة بالموافقة على استيراد من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض المعدية، مع مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة، طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك شروط الهيئة من مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية: "جميع الحيوانات الحية المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية"، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر الـ4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأوضح رئيس الحجر البيطرى، أن أجهزة "الهيئة" تقدم أفضل سبل الرعاية البيطرية والتغذية بأحدث التركيبات العلفية إلى عجول التثمين والتربية المستوردة وخاصة الصغيرة للوصول بأوزانها إلى 450 كيلو جراما على الأقل خلال فترة ما قبل الذبح، مؤكدا أن العجول المستوردة تخضع لعمليات الكشف وتحصينها بيطريا فى دولة المنشأ وتحت إشراف بيطرى مصرى كامل، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية قبل شحنها إلى .


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