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أستاذ علم نفس: أكثر من 50% من أطفال مصر لا يتحكمون بانفعالاتهم

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أستاذ علم نفس: أكثر من 50% من أطفال مصر لا يتحكمون بانفعالاتهم أستاذ علم نفس: أكثر من 50% من أطفال مصر لا يتحكمون بانفعالاتهم
"أطفال مودهم وحش"، جملة سوف تحظى باتفاق جماعى من أغلب الأمهات المصريات، ففى السنين الأخيرة تغيرت معالم نفسية الطفل المصرى وطباعه.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أكد الدكتور محمود غلاب المعالج النفسى وأستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة القاهرة سابقا، على أن الطفل المصرى تقابله فى الفترات الأخيرة الكثير من المتغيرات المجتمعية، التى أثرت على تكوينه النفسى وطبيعة سماته الشخصية، مثله مثل المجتمع الذى خرج منه، ولذا – وطبقا للرصد والملاحظات ونتيجة قلة الدراسات الراصدة لتغييرات الطفل النفسية والسلوكية - فأكثر من نصف أطفال مصر أصبحوا يعانون فى السنوات الأخيرة تقلب مزاجى وصعوبة التحكم فى انفعالاتهم وتقلباتها، كما زادت انفعالات الطفل وأصبح يتسم معظم الأطفال بالانفعالية التى تؤثر على هدوئهم بالسلب.

وأرجع غلاب المشكلة لكثير من الأسباب، منها النفسى والذى يتعلق بانعدام الثقافة التربوية والنفسية لأغلب الآباء والأمهات، بجانب أخطاء التربية الشائعة لدى الأبوين، منها الضغط النفسى على الطفل، وعقابه بطرق غير تربوية، كذا طبيعة تغيير الشخصية المصرية وشخصية الأب والأم أيضا، ليصبح الأبوان أكثر عصبية وعرضة أكثر للتقلب المزاجى، ما يجعل الأطفال نسخة مصغرة منهم، تقلدهم وتتبع عاداتهم وطباعهم.

فيما أكد الدكتور عبد الحكيم دياب، استشارى الطب النفسى، بالمركز القومى للصحة النفسية، أن الطفل المصرى يتعرض حاليا للكثير من المشكلات المحيطة، التى أثرت على مزاجه مثله مثل الكبار، ووفقا لدراسة أجريت بجامعة الأزهر فى أوائل التسعينات، فحوالى 12% من الأطفال فى مصر يعانون اضطرابات نفسية عميقة، منها من القلق، واضطراب السلوك، والتبول اللاارادى، والفرط الحركى، والعصبية.، وبالطبع تتزايد النسبة مع تقدم السنوات.

وأكد أن طبيعة الحياة الضاغطة والعصبية التى يعيشها الأبوان يوميا، تنعكس سيئاتها على الطفل وموده، مما يصبه بتغيير المزاج والعصبية وصعوبة السيطرة عليه هادئا.

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