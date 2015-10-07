عرض مقتنيات "السادات" فى مكتبة الإسكندرية احتفالا بنصر أكتوبر

قال الدكتور محمد سليمان، مدير إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، إن متحف السادات التابع لإدارته ينظم احتفاليتين خلال شهر أكتوبر، تحت عنوان "السادات وأبطال النصر" بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

ويمتلك متحف المخطوطات المجموعة الخاصة للرئيس الراحل محمد أنور السادات ضمن أحد أقسامه، وهو قسم الكتب النادرة، والمجموعات الخاصة.

بدأت الاحتفالية الأولى أمس الثلاثاء، وتستمر حتى 20 أكتوبر بحديقة الأسرة، عند أول طريق القاهرة السويس الصحراوى، وسوف تتضمن معرضا لصور الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعرضا لموقعه الإلكترونى الجديد، الذى سوف تطلقه المكتبة خلال الشهر الجارى على شبكة الإنترنت، وكذلك معرضا لمقتنيات الرئيس الراحل وبعض رجال القوات المسلحة الذين نالوا شرف رفع رايتها خلال مرحلة إعداد الدولة للحرب، هذا بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل للأطفال.

بينما تُقام الاحتفالية الثانية فى الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر ببيت السنارى التابع لمكتبة الإسكندرية بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وأكد السيد عمرو شلبى، رئيس وحدة متحف السادات، على أن الاحتفال سوف يتضمن افتتاحا للموقع الإلكترونى الجديد الخاص بالرئيس السادات، ومعرضا لصوره ومقتنياته، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات والأمسيات التى سوف تُقام على هامش الاحتفالية.

كانت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل، قد أهدت لمكتبة الإسكندرية مجموعة خاصة من مقتنياته، وتم افتتاح معرض دائم خاص بالسادات داخل مكتبة الإسكندرية مجانا.