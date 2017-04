The Martian يحتل المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع فيلم Hotel Transylvania 2 حيث حصد 20.4 مليون دولار، ودخل فيلم Goodbye Mr. Loser في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 26 مليون دولار، ودخل فيلم Chronicles of the Ghostly Tribe في المرتبة الثالثة مع 34 مليون دولار، وتراجع الفيلم الصيني Lost In Hong Kong الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 41 مليون دولار، ودخل فيلم The Martian مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 45.2 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Maze Runner: The Scorch Trials الى المرتبة الخامسة حيث جمع 7.8 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم The Intern الى المرتبة الرابعة مع 11.6 مليون دولار، وتقدم فيلم Sicario من المرتبة العاشرة الى الثالثة حيث جمع 12.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Hotel Transylvania 2 الى المرتبة الثانية مع 33.1 مليون دولار، ودخل فيلم The Martian مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 54.3 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم The Walk في المرتبة الخامسة حيث شاهده 6095 شخص، ودخل أيضاً فيلم Black Mass في المرتبة الرابعة مع 6727 مشاهد، وبقي فيلم "أهواك" في المرتبة الثالثة حيث شاهده 6813 شخص، وبقي أيضاً فيلم Hotel Transylvania 2 في المرتبة الثانية مع 8311 مشاهد، وصمد الفيلم اللبناني "شي يوم رح فل" في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 10403 أشخاص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Maze Runner: The Scorch Trials الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 14505 شخص، وتراجع أيضاً فيلم "أهواك" الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 17486 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم The Walk حيث شاهده 34815 شخص، ودخل فيلم Black Mass في المرتبة الثانية حيث شاهده 35309 شخص وبقي فيلم Hotel Transylvania 2 في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 40494 شخص.

في مصر، بقي فيلم "ولاد رزق" في المرتبة الرابعة حيث حصد مبلغ 456 ألف جنيه، وبقي فيلم "كوتشينة" في المرتبة الرابعة مع 527 ألف جنيه، لا تغيير أيضاً في المرتبة الثالثة التي يحتلها فيلم "الجيل الرابع 4G" مع مليون و 947 ألف جنيه، وتراجع فيلم "عيال حريفة" الى المرتبة الثانية مع 9 مليون و 284 ألف جنيه، وتقدم فيلم "أهواك" الى المرتبة الأولى بعد أن جمع 12 مليون و 184 ألف جنيه.