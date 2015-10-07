انطلاق وحدة متنقلة من شكاوى "القومى لحقوق الإنسان" لشمال سيناء السبت

أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، انطلاق وحدة شكاوى متنقلة من المكتب تتوجه إلى محافظة شمال سيناء لتلقى شكاوى المواطنين هناك.

وأوضح ناصر أمين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة المتنقلة من المقرر أن تنطلق السبت القادم من مقر المجلس إلى محافظة شمال سيناء، بعد إنهاء كافة الترتيبات مع محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية المعنية.

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