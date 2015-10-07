القبض على صاحب مصنع "مربى" وعصائر بأكتوبر بحوزته 25620 عبوة رديئة الصنع

نجح ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن فى القبض على مدير مصنع لتعبئة "المربى" والعصائر، وبحوزته 8 أطنان ونصف من العصائر والمربى رديئة الصنع وبدون ترخيص واستغلال علامات تجارية غير مسجلة بدون وجه حق.

وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقطاع بقيام (مصطفى ع) 30 سنة المدير المسئول عن مصنع صناعة وتعبئة (العصائر والمربى) ملك (أمجد ى) بالمنطقة الصناعية قطعة 23 امتداد المنطقة الثالثة – دائرة قسم ثان أكتوبر، بإدارة المصنع بدون ترخيص وتصنيع وتعبئة العصائر والمربى رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وتعبئتها فى عبوات مختلفة واستغلال علامات تجارية غير مسجلة بدون وجه حق وتوزيعها على أصحاب المحلات مدخلاً الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور تحركت القوات وشنت حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية استهدفت مكان المصنع والقبض على مديره وعثر بحوزته على 8.644 كجم من المربى والعصائر فى عبوات بلغ عددها 25620 عبوة عصير ومربى متعددة الأنواع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.

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