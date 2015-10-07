أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السبت.. مؤتمر جماهيرى لمرشح قائمة "فى حب مصر" بالأقصر

Google+ Print
السبت.. مؤتمر جماهيرى لمرشح قائمة "فى حب مصر" بالأقصر السبت.. مؤتمر جماهيرى لمرشح قائمة "فى حب مصر" بالأقصر
أعلن الدكتور محمد خليل أبو المجد، الشهير بـ"حمادة العمارى"، مرشح قائمة "فى حب " بجنوب الصعيد، تنظيم مؤتمر جماهيرى بالأقصر، السبت القادم، لعرض البرنامج الانتخابى على أهالى المحافظة.

وأكد العمارى فى تصريحات له، عقد المؤتمر بمنطقة منشأة العمارة، أمام ديوان عائلة "العمارى"، فى حضور المئات من أهالى المحافظة بدوائرها الخمس، داعيا جميع أهالى المحافظة لحضور المؤتمر الجماهيرى، وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد بالتنسيق مع العمدة فيصل عبد الرحمن راجح، ابن مدينة اسنا، المرشح على ذات القائمة.

ويشغل الدكتور حمادة العمارى، منصب نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وفاز سابقا بعضوية مجلس الشعب عام 2005، فكان العمارى رئيسًا للجنة الصحة بالمجلس.

وينتمى "حمادة العمارى" إلى عائله "العمارى"، إحدى كبرى عائلات الأقصر، المنتشرة فى منطقة الكرنك ومنشأة العمارى التى سميت باسم جدهم الكبير، بعد نزوحه من شبه الجزيرة العربية إلى مصر مع سيدى عبد الرحيم القنائى، ليستقر القنائى فى قنا، والعمارى بالأقصر، وأشهر شخصيات العائلة، الطاهر خليل العمارى، العضو الأسبق بمجلس النواب عن حزب الوفد، وعبد الحق بحر العمارى، العضو الأسبق بمجلس النواب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر