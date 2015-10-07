السبت.. مؤتمر جماهيرى لمرشح قائمة "فى حب مصر" بالأقصر

أعلن الدكتور محمد خليل أبو المجد، الشهير بـ"حمادة العمارى"، مرشح قائمة "فى حب مصر " بجنوب الصعيد، تنظيم مؤتمر جماهيرى بالأقصر، السبت القادم، لعرض البرنامج الانتخابى على أهالى المحافظة.

وأكد العمارى فى تصريحات له، عقد المؤتمر بمنطقة منشأة العمارة، أمام ديوان عائلة "العمارى"، فى حضور المئات من أهالى المحافظة بدوائرها الخمس، داعيا جميع أهالى المحافظة لحضور المؤتمر الجماهيرى، وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد بالتنسيق مع العمدة فيصل عبد الرحمن راجح، ابن مدينة اسنا، المرشح على ذات القائمة.

ويشغل الدكتور حمادة العمارى، منصب نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، وفاز سابقا بعضوية مجلس الشعب عام 2005، فكان العمارى رئيسًا للجنة الصحة بالمجلس.

وينتمى "حمادة العمارى" إلى عائله "العمارى"، إحدى كبرى عائلات الأقصر، المنتشرة فى منطقة الكرنك ومنشأة العمارى التى سميت باسم جدهم الكبير، بعد نزوحه من شبه الجزيرة العربية إلى مصر مع سيدى عبد الرحيم القنائى، ليستقر القنائى فى قنا، والعمارى بالأقصر، وأشهر شخصيات العائلة، الطاهر خليل العمارى، العضو الأسبق بمجلس النواب عن حزب الوفد، وعبد الحق بحر العمارى، العضو الأسبق بمجلس النواب.

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