أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضابط بحرب أكتوبر: إسرائيل ساومتنى بـ300 ألف دولار مقابل رفات أحد طياريها

Google+ Print
قال البطل محمد حسين، ابن قرية الهجارسة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، من أبطال أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة فى 28 أكتوبر 1970 بعد تخرجه من كلية التربية الرياضية وإنهاء تدريبه بكلية الضباط الاحتياط فى وادى الجن بمركز إسنا التابع لمحافظة قنا.

وأضاف محمد حسين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فى اليوم الثامن من أكتوبر هاجمت طائرات فانتوم مواقعنا وانطلقت خلفها الصواريخ المضادة الأرضية وشاهدت طيارين إسرائيليين يقفزان من طائراتهما فانطلقت تجاههما حتى وصلت مدرعة من قواتنا وأسرناهما بها وكان الطيارين يقبلون حذائى لمنحهم الحياة وعدم قتلهما".

وأوضح "بطل أكتوبر"، أنه فى اليوم العاشر من أكتوبر استطاع ومعه عدد من الجنود أسر دبابة بطاقمها بعد أن أجبروها على الاستسلام، قائلا: "الدبابة موجودة الآن فى بانوراما حرب ،كتوبر وأزورها سنويا أنا وأبنائى".

وتابع ابن قرية الهجارسة: "قمت بدفن رائد طيار إسرائيلى يدعى هافيتال بعد أن وجدته يصارع الموت وحاولت انقاذه لأخذه أسيرا وكانت قد بترت يده أثناء إصابته فدفنته بأرض سيناء بعد سقوط طيارته واحتراقها وحملت ذراعه لقائدى بالجيش المصرى، وتعرضت لمساومات للإدلاء بمعلومات عن مكان دفن الطيار الإسرائيلى الذى ما زال مسدسه بحوزتى حتى الآن لكنى رفضت تماما ووصل مبلغ المساومة إلى 300 ألف دولار لمعرفة مكان الرفات".

أبو حسين يحمل حقيبة ذكريات البطولات -اليوم السابع -10 -2015
>

أبو حسين يحمل حقيبة ذكريات البطولات

د البطل يفتح الحقيبة لإخراج المستندات -اليوم السابع -10 -2015
>

د البطل يفتح الحقيبة لإخراج المستندات

بطل أكتوبر يبرز وثائق مهمة أعطاها له أحد الإسرائيليين إيام الحرب -اليوم السابع -10 -2015
>

بطل أكتوبر يبرز وثائق مهمة أعطاها له أحد الإسرائيليين إيام الحرب

البطل أظهر مخطط إسرائيل لاجتياح القدس -اليوم السابع -10 -2015
>

البطل أظهر مخطط إسرائيل لاجتياح القدس

صورة للبطل وهو يرتدى زيا بلون زى الجنود الاسرائيليين وبجواره قائد. -اليوم السابع -10 -2015
>

صورة للبطل وهو يرتدى زيا بلون زى الجنود الاسرائيليين وبجواره قائد.


>- حرب أكتوبر فى "زمن الرواية".. نجيب محفوظ ويوسف إدريس يكتفون بالمقالات.. والحرب فى بر مصر ترصد "دور الفقراء" فى صناعة النصر.. و"العمر لحظة" الجميع أحب الوطن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر