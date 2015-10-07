ضابط بحرب أكتوبر: إسرائيل ساومتنى بـ300 ألف دولار مقابل رفات أحد طياريها

قال البطل محمد حسين، ابن قرية الهجارسة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، من أبطال أكتوبر، إنه التحق بالقوات المسلحة فى 28 أكتوبر 1970 بعد تخرجه من كلية التربية الرياضية وإنهاء تدريبه بكلية الضباط الاحتياط فى وادى الجن بمركز إسنا التابع لمحافظة قنا.

وأضاف محمد حسين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فى اليوم الثامن من أكتوبر هاجمت طائرات فانتوم مواقعنا وانطلقت خلفها الصواريخ المضادة الأرضية وشاهدت طيارين إسرائيليين يقفزان من طائراتهما فانطلقت تجاههما حتى وصلت مدرعة من قواتنا وأسرناهما بها وكان الطيارين يقبلون حذائى لمنحهم الحياة وعدم قتلهما".

وأوضح "بطل أكتوبر"، أنه فى اليوم العاشر من أكتوبر استطاع ومعه عدد من الجنود أسر دبابة بطاقمها بعد أن أجبروها على الاستسلام، قائلا: "الدبابة موجودة الآن فى بانوراما حرب ،كتوبر وأزورها سنويا أنا وأبنائى".

وتابع ابن قرية الهجارسة: "قمت بدفن رائد طيار إسرائيلى يدعى هافيتال بعد أن وجدته يصارع الموت وحاولت انقاذه لأخذه أسيرا وكانت قد بترت يده أثناء إصابته فدفنته بأرض سيناء بعد سقوط طيارته واحتراقها وحملت ذراعه لقائدى بالجيش المصرى، وتعرضت لمساومات للإدلاء بمعلومات عن مكان دفن الطيار الإسرائيلى الذى ما زال مسدسه بحوزتى حتى الآن لكنى رفضت تماما ووصل مبلغ المساومة إلى 300 ألف دولار لمعرفة مكان الرفات".



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د البطل يفتح الحقيبة لإخراج المستندات



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بطل أكتوبر يبرز وثائق مهمة أعطاها له أحد الإسرائيليين إيام الحرب



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البطل أظهر مخطط إسرائيل لاجتياح القدس



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صورة للبطل وهو يرتدى زيا بلون زى الجنود الاسرائيليين وبجواره قائد.

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