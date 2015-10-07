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البابا تواضروس يتوجه إلى الولايات المتحدة فى جولة رعوية

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البابا تواضروس يتوجه إلى الولايات المتحدة فى جولة رعوية البابا تواضروس يتوجه إلى الولايات المتحدة فى جولة رعوية
غادر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مطار القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء متوجها على رأس وفد إلى الولايات المتحدة فى زيارة رعوية تستغرق ثلاثة أسابيع.

وصرحت مصادر كنسية كانت فى وداع البابا بصالة كبار الزوار: "سيقوم البابا خلال جولته الرعوية للولايات المتحدة بزيارة أقدم إيبارشيتين هناك وهما لوس أنجليس وجنوب أمريكا حيث تحتفلان بمرور عشرين عاما على تأسيسهما".

وأضافت أن البابا سيزور إيبارشية جنوب أمريكا بداية من غد الخميس وحتى 14 أكتوبر على أن تبدأ زيارته إلى إيبارشية لوس أنجليس فى 14 أكتوبر وحتى الحادى والعشرين من الشهر نفسه ليغادر بعدها البابا لزيارة كاليفورنيا ولاس فيجاس وسياتل، ويشمل برنامج الزيارة تدشين كنائس جديدة ولقاء مع عامة الشعب والشباب على أن يعود البابا من مطار سان فرانسيسكو إلى نهاية الشهر الجارى.

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