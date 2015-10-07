مصدر بـ"الكهرباء": بدء تجارب تشغيل أولى محطات "سيمنز" مايو المقبل

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركة سيمنز الألمانية بدأت فى تصنيع المهمات الخاصة بالاتفاقيات الأربعة لإنشاء 3 محطات كهرباء بقدرة 14 ألفا و400 ميجاوات ومصنع ريش توربينات الرياح، التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرلين الأخيرة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة سيمنز أوشكت على الانتهاء من مهمات المحطة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات للبدء فى أعمال الإنشاء، لافتا إلى أنه من المقرر بدء تجارب التشغيل فى مايو 2016 وربطها بالشبكة فى ديسمبر.

وقال المصدر، إن "سيمنز" استلمت الأراضى المخصصة لإنشاء الـ3 محطات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مصنع ريش الرياح، لافتا إلى أنه تم البدء فى الدراسات الخاصة بالمشاريع، تمهيدا للبدء فى الإنشاء فور انتهاء تصنيع المهمات التى تستغرق 6 أشهر على الأكثر.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للإنشاء 3 محطات توليد كهرباء تصل إلى 6 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة الواحدة، وذلك بمحافظة بنى سويف والبرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن كل محطة تحتوى على 12 توربينة من المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائهم خلال عامين على الأكثر.

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