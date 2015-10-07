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الأحد.. الحفل الختامى لبرنامج القراءة الكبرى فى مكتبة الإسكندرية

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الأحد.. الحفل الختامى لبرنامج القراءة الكبرى فى مكتبة الإسكندرية الأحد.. الحفل الختامى لبرنامج القراءة الكبرى فى مكتبة الإسكندرية
تقيم إدارة مكتبة الإسكندرية الأحد المقبل، الحفل الختامى لبرنامج "القراءة الكبرى فى مكتبة الإسكندرية" لعام 2015، فى الساعة السادسة مساءً بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

ويتضمن الحفل العرض المسرحى "لا أحد ينام فى الإسكندرية" عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والذى يعد نتاج ورشة عمل الكتابة والمسرح التى تم تنظيمها فى الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2015، والتى حوّل المشاركون فيها الرواية إلى نص مسرحى، وتمثيل النص الذى كتبوه.

وألف بعض المشاركين فى الورشة مقطوعات موسيقية خصيصاً للعرض المسرحى، ووصنعت مجموعة أخرى ديكورات العرض وإعداد ملابس الممثلين، وشارك فى الورشة هذا العام حوالى 110 قارئًا وقارئة من الشباب. ويقدم العرض باللغة العربية، وتصاحبه ترجمة إلى لغة الإشارة.

ويتضمن الحفل أيضا عرض تم إعداده فى إطار ورشة عمل "فكَّرْ وعبَّرْ" للصم وضعاف السمع حول الرواية، كما سيشهد الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين فى المسابقات المقامة حول الرواية (مسابقة كتابة المقال باللغتين العربية والإنجليزية، والمسابقة الفنية؛ ومسابقة التصوير الفوتوغرافى)، وتكريم المشاركين فى جميع ورش العمل.
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