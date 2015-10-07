أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشن حملات تفتيشية فجراً لرصد المخالفات

Google+ Print
وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشن حملات تفتيشية فجراً لرصد المخالفات وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشن حملات تفتيشية فجراً لرصد المخالفات
استمرارا لرصد مديرية الأوقاف بالإسكندرية المخالفات بالمساجد والزواية بالإسكندرية، شن الشيخ عبدالناصر نسيم وكيل المديرية، حملة تفتيشية بمساجد وسط الإسكندرية فجراً لرصد المخالفات واتخاذ اللازم لديها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى بيان للمديرية، أنه يريد أن يُرسل رسالة طمئنة للجميع بأن العمل الميدانى هو عنوان المرحلة فى أى وقتٍ من ليلٍ أو نهار، كما أن الرقابة على المساجد رقابة لحظيه، وإن هو إلا شخص مثله مثل بقية زملاءه من المسئولين بالمديرية يؤدى دوره الدينى والوطنى من خلال موقعه ولا فرق بين موقعٍ و آخر إلا بالجد و الإجتهاد و إخلاص النية لله رب العالمىن.

وأضاف، أن "تكثيف المرور على المساجد فى جميع الأوقات يأتى تنفيذاً لسياسة الوزارة حتى تتمكن من إحكام قبضتها على المساجد والزوايا"، مشددا على أهمية غُرف العمليات المتنقلة وقيامها بدورها فى جميع القُرى و النجوع و ليست المدينة فقط و أن التواصل فيما بينها يُحقق الهدف المنشود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365