وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشن حملات تفتيشية فجراً لرصد المخالفات

استمرارا لرصد مديرية الأوقاف بالإسكندرية المخالفات بالمساجد والزواية بالإسكندرية، شن الشيخ عبدالناصر نسيم وكيل المديرية، حملة تفتيشية بمساجد وسط الإسكندرية فجراً لرصد المخالفات واتخاذ اللازم لديها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى بيان للمديرية، أنه يريد أن يُرسل رسالة طمئنة للجميع بأن العمل الميدانى هو عنوان المرحلة فى أى وقتٍ من ليلٍ أو نهار، كما أن الرقابة على المساجد رقابة لحظيه، وإن هو إلا شخص مثله مثل بقية زملاءه من المسئولين بالمديرية يؤدى دوره الدينى والوطنى من خلال موقعه ولا فرق بين موقعٍ و آخر إلا بالجد و الإجتهاد و إخلاص النية لله رب العالمىن.

وأضاف، أن "تكثيف المرور على المساجد فى جميع الأوقات يأتى تنفيذاً لسياسة الوزارة حتى تتمكن من إحكام قبضتها على المساجد والزوايا"، مشددا على أهمية غُرف العمليات المتنقلة وقيامها بدورها فى جميع القُرى و النجوع و ليست المدينة فقط و أن التواصل فيما بينها يُحقق الهدف المنشود.