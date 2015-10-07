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مرشح قبطى بالنور بالإسكندرية: "مازلت على دينى ولكنى أدعم الشريعة الإسلامية"

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مرشح قبطى بالنور بالإسكندرية: "مازلت على دينى ولكنى أدعم الشريعة الإسلامية" مرشح قبطى بالنور بالإسكندرية: "مازلت على دينى ولكنى أدعم الشريعة الإسلامية"
قال نادر الصيرفى، المرشح القبطى بقائمة غرب الدلتا لحزب النور، إن هناك الكثير من يستعجبون من تأييد قبطى لحزب النور قائلاً "أنا مازلت على دينى ولكنى أدعم تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق المادة الثانية من الدستور".

وأضاف "الصيرفى" خلال مؤتمر قائمة غرب الدلتا لحزب النور بالإسكندرية، أن جميع الكنائس المصرية وافقت على تأييد الشريعة الإسلامية وجعلها مصدر التشريع لأن الإسلام هو دين الدولة، مشيراً أنه من يريد فصل الدين عن السياسة لا يصلح لدخول البرلمان.

وأكد أنه يرى فى حزب النور نقاط لم يتطرق لها أحد من الأحزاب الأخرى، مؤكداً أن برنامج حزب النور يراعى فى المقام الأول إعلاء مصلحة الوطن.

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