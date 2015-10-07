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معهد "جوته" الألمانى يقيم أمسية فنية وثقافية فى مدينة "ملوى" بالمنيا

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معهد "جوته" الألمانى يقيم أمسية فنية وثقافية فى مدينة "ملوى" بالمنيا معهد "جوته" الألمانى يقيم أمسية فنية وثقافية فى مدينة "ملوى" بالمنيا
يقيم معهد "جوته" الألمانى، بعد غد الجمعة، أمسية فنية وثقافية تحت عنوان "الليلة فن"، ضمن فعاليات مشروع "مكتبة القهوة" وذلك بأحد الكافيهات، بمدينة ملوى فى المنيا.

يشارك فى الأمسية الفنان "ياسر مغربى" عضو نقابة المهن الموسيقية، وعضو بفريق الورشة المسرحى، والشاعر الشاب "مينا عونى"، وتشمل الأمسية عدد من الأغنيات والأشعار وتتخلل الأمسية حديثهما عن الكتب التى أثرت فى مسيرتهما الشعرية والفنية.

يذكر أن مشروع "مكتبة القهوة" يهدف لتأسيس نموذج جديد لربط الأنشطة الثقافية بالأعمال التجارية فى الصعيد، وتقوم وزارة الخارجية الألمانية بتمويل المشروع ضمن مشاريع شراكة التحول الألمانية– العربية وتقوم صفصافة للثقافة والنشر بدور استشارى فيه.

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