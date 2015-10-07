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مرشح برلمانى ببورسعيد: أهدف لوضع المحافظة على الخريطة السياحية

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مرشح برلمانى ببورسعيد: أهدف لوضع المحافظة على الخريطة السياحية مرشح برلمانى ببورسعيد: أهدف لوضع المحافظة على الخريطة السياحية
قال الدكتور أحمد أبو المجد، الأمين العام لحزب بلدى، مرشح الحزب على دائرة العرب والشرق وبورفؤاد فى بورسعيد، أن هدفه خلال جولته الانتخابية، وضع المحافظة على الخريطة السياحية، نظرًا لموقعها الجغرافى على قناة السويس، بالإضافة إلى المقومات الأساسية التى تمتلكها من حيث تاريخها البطولى.

وأضاف أستاذ التربية الموسيقية بجامعة بورسعيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هناك خطوات جادة لربطها بأنشطة دول البحر المتوسط، سواء الرياضية أو الفنية، وغيرها من المهرجانات، بجانب الأنشطة السياحية لجذب السائحين، وعودة الرواج التجارى.

وأكد أبو المجد، أن هناك برامج لتأهيل الشباب للعمل بالمشروعات القومية بميناء شرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن حزب مصر بلدى وسطى ويسعى للإصلاح والتنمية من خلال الكوادر البشرية، بالإضافة أنه حزب يدعم الدولة، ولا يدعم أشخاص، ويسعى لبناء جيل جديد قادر على العطاء.

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مصر 365

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