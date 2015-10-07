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المبعوث الأممى بليبيا: من المحتمل أن نعلن عن حكومة الوفاق فى طرابلس

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المبعوث الأممى بليبيا: من المحتمل أن نعلن عن حكومة الوفاق فى طرابلس المبعوث الأممى بليبيا: من المحتمل أن نعلن عن حكومة الوفاق فى طرابلس
قال المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردينو ليون، إن الصورة الكلية باتت إيجابية بالرغم من أننا لن نرضى جميع أطراف الحوار، منوها بانه من المحتمل أن نعلن غدا عن حكومة الوفاق فى ليبيا".

وأضاف ليون، خلال مؤتمر صحفى بمدينة الصخيرات الليلة، أننا نحاول اقتراح بعض أسماء المرشحين لرئاسة و النائبين، ويمكن أن يعملوا مع الحكومة وسوف يصبحون جزءا من فريق متكامل".

وأشار إلى أن الفرقاء الذين كانوا يتصارعون على الأرض فى ليبيا جلسوا معنا اليوم على طاولة الحوار،لافتا إن الوفد الخاص بـالمؤتمر المنتهية ولايته يعمل بصورة دءوبة للتقديم حلول إيجابية.
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