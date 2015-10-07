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"التموين" تعلن توفير احتياجات المواطنين من اللحوم حتى نهاية العام

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"التموين" تعلن توفير احتياجات المواطنين من اللحوم حتى نهاية العام "التموين" تعلن توفير احتياجات المواطنين من اللحوم حتى نهاية العام
أكد صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على شراء لحوم سودانية تكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية العام الحالى وكذلك توفير اللحوم البلدية بسعر 57 جنيها للكيلو.

وأضاف صبحى طاحون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التعاقد على كميات إضافية من اللحوم السودانية خلال الأيام المقبلة وضخها بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار منخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، لافتة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير المنتجات أولا بأول من خلال المنافذ والشركات التابعه لها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه سيتم تطوير المجمعات الاستهلاكية والعمل على زيادة ضخ منتجات اللحوم والسلع الغذائية لمواجهة غلاء الأسعار من وقت لآخر.


>- خطة الحكومة لمواجهة غلاء أسعار الخضروات.. "التموين": سيارات متنقلة لبيع المنتجات بأسعار منخفضة فى الميادين بالجيزة والقاهرة.. وضخ 70 طنا يوميا لتلبية احتياجات المواطنين

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مصر 365

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