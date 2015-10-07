فتح باب التحويل إلكترونيا بين كليات "الأزهر" وتسجيل الرغبات للمتخلفين اليوم

قال الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم اليوم الأربعاء فتح باب التحويل بين الكليات إلكترونيا أمام الطلاب المستجدين، ولمدة خمسة أيام.

وأضاف عبد الحى عزب، أنه يمكن للطلاب التحويل من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة الحكومة المصرية، أو مكتب التنسيق فى الجامعة بمعامل كلية العلوم بمدينة نصر، أو فرع وجه بحرى بطنطا، ووجه قبلى بأسيوط.

كما يمكن للطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين الأولى والثانية، تسجيل رغباتهم خلال فترة التحويلات.

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