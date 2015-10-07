الرئيس التونسى: زيارتى لمصر ناجحة جداً

قال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى إن زيارته لمصر كانت "ناجحة وناجحة جدا ولمست لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاحا على التجربة التونسية"، مشيرا إلى أنه قدم للرئيس السيسى وجهة نظر تونس عن الحرب على الإرهاب.

وأضاف السبسى، فى حوار مع موقع الصباح نيوز التونسى، أنه أكد للرئيس السيسى ثوابت الدبلوماسية التونسية المبنية على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الشقيقة، قائلا "قادة مصر أدرى بشؤون بلدهم ونحن أدرى بخصوصيات واقعنا".

وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس السيسى شملت التحديات الأمنية والإرهابية والمخاطر التى تواجه البلدين خاصة مع بروز الإرهابيين ووصول " داعش" وحلفائها إلى ليبيا.

وأوضح أن المعلومات تشير إلى أن "دواعش" ليبيا وصلوا إلى مدينة صبراطة التى تبعد 70 كيلو مترا عن رأس الجدير الأمر الذى يعد خطير جدا بالنسبة لتونس ومصر وكل دول الجوار مع ليبيا.