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بعد انسحابه من"فى حب مصر".."المحافظين":ملتزمون بالمنافسة على الفردى

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بعد انسحابه من"فى حب مصر".."المحافظين":ملتزمون بالمنافسة على الفردى بعد انسحابه من"فى حب مصر".."المحافظين":ملتزمون بالمنافسة على الفردى
قال محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، أن اجتماع المكتب السياسى للحزب سيُستكمل اليوم الأربعاء، بعدما استمر خمس ساعات أمس الثلاثاء، ما استدعى مد فترة انعقاد المكتب إلى اليوم الأربعاء، لاستكمال المناقشات وإصدار بيان نهائى حول أسباب انسحاب رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام من قائمة "فى حب "، مشددا أن الحزب ملتزم بالمنافسة على المقاعد الفردية.

وأكد "أمين" فى بيان منذ قليل، على تفهم أعضاء المكتب الأسباب التى عرضها المهندس أكمل قرطام، والتى أدت إلى انسحابه من القائمة، موضحا أن أسباب الانسحاب لم تكن مجرد موقف شخصى، ولكنه موقف يأتى دفاعا عن مبادئ الحزب وقيمه، موضحا أن الأعضاء المجتمعون لم يستقروا حول الإفصاح للرأى العام من عدمه عن حقيقة الأسباب التى دعت رئيس الحزب للانسحاب من القائمة.

وأشار أمين إلى اتفاق المجتمعين على ضرورة دعم الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل، والمتمثل فى اتمام الانتخابات البرلمانية، والتزام الحزب بالمنافسة على المقاعد الفردية.

وكان المكتب السياسى لحزب المحافظين قد عقد مساء اليوم 6 أكتوبر 2015، لمناقشة الأسباب التى دعت رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، إلى اتخاذه قرار الانسحاب من قائمة فى حب مصر.

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مصر 365

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