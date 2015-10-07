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لو بتحب الأكل وخايف من السمنة.. 8 نصائح نفسية لمقاومة الأكلات الشهية

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لو بتحب الأكل وخايف من السمنة.. 8 نصائح نفسية لمقاومة الأكلات الشهية لو بتحب الأكل وخايف من السمنة.. 8 نصائح نفسية لمقاومة الأكلات الشهية
يواجه الأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية المشددة صعوبات كبيرة خلال أنظمة الريجيم، حيث لا يستطيعون مقاومة الشعور بالنهم والرغبة الجارفة فى تناول الطعام اللذيذ والشهى، فى محاولات منهم للتخلص من السمنة والتمتع بوزن صحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة حماد، استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين والعلاج الأسرى، أن السمنة لها علاقة وطيدة بالحالة النفسية للإنسان، حيث إنه غالبا ما يتعود مريض السمنة على الأكل منذ الصغر، خاصة عندما تسوء حالته ومزاجه، لأن الطعام يجعله يشعر بالراحة النفسية، كما أن الأم أحيانا تعبر عن حبها لأطفالها بشكل خاطئ، وذلك بتقديم كميات كبيرة من الأطعمة لهم، وهى للأسف جزء من الثقافة العربية.

وفيما يتعلق بالبالغين، توضح د.هالة أن الإنسان يلجأ إلى تناول كميات كبيرة من الطعام حال تعرضه للضغط النفسى والاكتئاب، وترتفع فرص إصابته بالسمنة وفرط الوزن، نظرا لزيادة إفراز هرمون الكورتيزون، الذى يبطئ معدلات الحرق ويسبب السمنة خاصة فى منطقة البطن.

وفيما يتعلق بالنصائح النفسية لعلاج السمنة والحد من الإفراط فى الأكلات الشهية وتقليل الشعور بالنهم تجاهها، أوصت استشارى الطب النفسى بعدم تناول الطعام أمام التليفزيون، أو حال الشعور بالحزن كى لا يفرط فى الأكل، وكما يجب أن يشغل الإنسان نفسه بهواية أو حال شعوره بالرغبة الشديدة فى تناول الأكلات الضارة، ونصحت المصابين بالاكتئاب بضرورة الذهاب إلى الطبيب النفسى.

ومن الوصايا المهمة أيضا تناول الطعام باستخدام أطباق صغيرة مع تحديد كمية الطعام، وضرورة الالتزام بضبط النفس، وعدم الانسياق وراء الشعور بالجوع وتناول المزيد من الطعام، بل يجب إجبار النفس على ذلك.

ومن الوسائل المناسبة أيضا لتجنب الإفراط فى تناول الأطعمة اللذيذة غير الصحية: أن تخبر الجالسين معك على مائدة الطعام بأنك ستتناول كمية محددة من الطعام لأنك تتبع حمية مشددة، وبالتالى لن يطلب منك أحد تناول المزيد من الطعام لأنهم سيحترمون رغبتك، وكما أنك ستشعر بالإحراج ولن تطلب تناول كميات إضافية من الطعام.

وكما أوصت د.هالة بعدم شراء الأطعمة الضارة الغنية بالدهون والسكريات، وشراء الأكلات الصحية البديلة لها لأنها تمنح الجسم طاقة نفسية وجسمانية ممتازة، وكما كشفت الدراسات أن أكل الأطعمة الغنية بالدهون تسبب الارهاق الجسمانى والضعف.

ومن النصائح المفيدة أيضاً: حفظ الخضراوات والفواكه فى أعلى الثلاجة، مع إخفاء الشيكولاتة والأطعمة الضارة ووضعها فى أسفلها، لأن الإنسان عندما يفتح الثلاجة يتوجه بصره إلى أعلاها وبالتالى تزداد فرص تناول الاطعمة الصحية.
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مصر 365

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