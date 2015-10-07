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لو بتعانى من حب الشباب.. انتبه الليزر ليس حلا

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لو بتعانى من حب الشباب.. انتبه الليزر ليس حلا لو بتعانى من حب الشباب.. انتبه الليزر ليس حلا
يشتكى معظم الشباب من ظهور التهابات جلدية فى صورة حبوب بمنطقة الوجه والكتف والظهر، والتى تؤرقهم نفسيا بسبب تأثيرها على مظهرهم.

ويحتار الكثير من الشباب والفتيات الذين يعانون من حب الشباب، خاصة بالوجه فى اختيار الطرق العلاجية للتخلص منه.

وحول ذلك يقول دكتور محمد هانى الناظر، أخصائى الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، يلجأ الكثيرون لاستعمال طرق علاجية مختلفة لعلاج حب الشباب، فمنهم من ينصت للاستماع لنصائح آخرين استخدموا بعض الأدوية ليقوم باستعمالها، ظنا منهم بأنها سوف تحقق نفس النتائج، وهو أمر خاطئ وبالغ الخطورة، فليس ما يصلح مع حالة مرضية يفيد مع حالة أخرى.

ويستكمل د.محمد قائلا "هناك بعض الأشخاص يلجأون لاستخدام أجهزة الليزر كوسيلة علاجية لعلاج لحبوب الشباب، إلا أنها لا تأتى بنتائج فعالة مثلما يعتقد الكثيرون من الشباب، نظرا لأنها تقوم بعلاج أعراض المشكلة الجلدية ظهريا فقط، وليس السبب الجوهرى وراء ظهور المشكلة مثل اضرابات الهرمونات والحالة المزاجية.. لذلك ينصح د.محمد الشباب الذين يعانون من مشاكل حبوب الشباب بضرورة الذهاب للطبيب لتشخيص حالته المرضية".
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