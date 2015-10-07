تحرير 4804 مخالفات مرورية وحجز 37 "توك توك" بالجيزة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملة مُكَبّرَة، لرصد المخالفات المرورية، وضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة ومركبات الـ"توك التوك"، وإزالة التعديات التى تسىء للمظهر الحضارى بالإضافة إلى متعاطى المواد المخدرة من السائقين.

وقاد الحملة اللواء عادل زكى نائب مدير المرور، وبرفقته من ضباط الإدارة المزودين بأوناش لرفع السيارات المتروكة، وتم رصد العديد من المخالفات المرورية ومركبات "توك توك" ودراجات بخارية مخالفة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4804 مخالفات متنوعة ما بين مخالفة بدون رخصة قيادة وانتظار خاطئ تمثلت فى 1396 مخالفة نمـوذج 125 وحجز 37 توك توك.

ورصدت الحملة 40 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى وموقف عشوائى، و8 مخالفات الصلاحية الفنية للسيارة، وفحص 34 سائقا لبيان متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة وتبين وجود 16 سائقا ممن يتعاطون المخدرات أثناء القيادة.. تم تحرير محاضر بالوقائع المختلفة وأحيل المتهمون والمخالفون إلى النيابات المختصة لتولى التحقيق.