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بسبب أزمة الملعب المحايد.. الفيفا يؤجل مباراة فلسطين والسعودية لأجل غير مسمى

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بسبب أزمة الملعب المحايد.. الفيفا يؤجل مباراة فلسطين والسعودية لأجل غير مسمى بسبب أزمة الملعب المحايد.. الفيفا يؤجل مباراة فلسطين والسعودية لأجل غير مسمى

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بتأجيل مباراة منتخبي وفلسطين لأجل غير مسمى بسبب عدم قانونية إقامتها على ملعب محايد.

وكان من المفترض أن يستضيف الفلسطيني نظيره السعودي في إطار الجولة السادسة لحساب التصفيات الثنائية المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس أمم آسيا 2019.

وتم تحديد الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري موعدا لإقامة المباراة على ملعب محايد بعدما اتفق الطرفان على ذلك الأمر لصعوبة خوض المباراة في فلسطين، ولكن الفيفا قام بإلغاء ذلك الأمر.

وأكد الفيفا أن القرار جاء بسبب عدم شرعية اللجنة التي أصدرت القرار بإقامة المباراة على ملعب محايد، هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي يؤمن أن من حق كل منتخب خوض مبارياته في موطنه.

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فيديو اليوم السابع

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