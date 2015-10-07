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تحقيق فى تونس اثر إعلان مذيع امتلاكه معلومات عن قتلة شخصيتين معارضتين

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تحقيق فى تونس اثر إعلان مذيع امتلاكه معلومات عن قتلة شخصيتين معارضتين تحقيق فى تونس اثر إعلان مذيع امتلاكه معلومات عن قتلة شخصيتين معارضتين
فتحت السلطات التونسية تحقيقا الثلاثاء غداة نشر احد الاعلاميين المعروفين شريط على الانترنت يعلن فيه امتلاكه معلومات عن قتلة المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، كما افاد مصدر قضائى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه انه "تم مساء الثلاثاء فتح تحقيق من جانب الجهاز القضائى المكلف مكافحة الارهاب" بعد التصريحات التى أدلى بها الاعلامى معز بن غربية صاحب قناة التاسعة التلفزيونية الخاصة.

وليل الاحد الاثنين نشر بن غربية على الانترنت شريط فيديو يؤكد فيه امتلاكه "كل المعلومات عن اولئك الذين قتلوا شكرى بلعيد ومحمد البراهمي"، المعارضين اليساريين اللذين اغتيلا بالرصاص امام منزليهما فى 6 فبراير و25 يوليو على التوالى.
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مصر 365

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