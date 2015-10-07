محكمة مدينة نصر تجدد حبس 3 تجار مخدرات 15 يوما ضبط بحوزتهم 23 كيلو حشيش

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم 23 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم.

وأمر إيهاب شريف مدير نيابة ثان مدينة نصر بإشراف المستشار حسين شديد، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات قبل ترويجها على عملائهم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لديهم سجل جنائى سابق وهاربين من أحكام قضائية، حيث تبين أن المتهم "تامر ع م" 34 سنة لا يعمل ومقيم بدائرة قسم المرج سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 17281/2009 جنايات قسم عين شمس "مخدرات"، المحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات والهارب من سجن وادى النطرون فى تلك القضية خلال أحداث 25 يناير 2011، والمحكوم عليه فى القضية رقم 21289 / 2008 جنايات قسم المرج "مخدرات" بالسجن 5 سنوات.

وأكدت التحقيقات أن المتهم "محمد م ك" 29 سنة وشهرته "أبو عمرو" لا يعمل ومقيم دائرة قسم مدينة نصر أول والمحكوم عليه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 17794 / 2012 جنايات قسم مدينة نصر أول "مخدرات" بالسجن المؤبد، والمتهم "أحمد م ج" 41 سنة وشهرته "أحمد غزال" لا يعمل مقيم دائرة قسم الزيتون والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 17995/2008 جنح قسم المطرية "مخدرات"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 22802/2009 جنايات قسم عين شمس "مخدرات" بالسجن 10 سنوات.

وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط المتهمين الثلاثة أثناء استقلالهم السيارة رقم ع د أ 4563 مصر - بطريق النصر دائرة قسم مدينة نصر ثان وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 23.500 كيلو، ومبلغ 40510 جنيهات، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحوزتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنهم كانوا فى طريقهم لترويجها على عملائهم وأن المبلغ من متحصلات البيع، الهواتف لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بما سبق .