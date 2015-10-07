سائق "توك توك" يقتل "ترزى" بإمبابة ويصيب نجله بطعنات للخلاف على "ركن المركبة"

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل "نور.أ.م"، يعمل "ترزى" بإمبابة، وإصابة ابنه "إسلام" بجروح، بعد طعنهما.

وبإجراء التحريات، بتين أن المتهم يدعى "حمادة.س" سائق "توك توك"، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات خاصة بـ"ركن" المتهم للتوك توك الخاص به أمام مسكن المجنى عليه وراء وقوع الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من القبض عليه، وإحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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