ضبط 852 "قاروصة" سجاير مجهولة المصدر وكمية من المبيدات بالإسماعيلية

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من ضبط 852 قاروصة سجاير صينى مسرطنة ومجهولة المصدر وكمية من المبيدات المحظور تداولها فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة لهما بضبط المدعو (و . ب . ص) صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته 852 قاروصة من السجاير الصينى المسرطنة مجهولة المصدر وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 لسنة 2015 احوال قسم شرطة التموين.

كما تمكنوا من ضبط السيارة رقم 6812 نقل الغربية قيادة المدعو (م . ى . م ) مواليد 1965 مقيم زفتى غربية أثناء قيامه بتوزيع مبيدات ومخصبات زراعية محظور تداولها بالبلاد لكونها مسرطنة.

وتحرر المحضر رقم 4672 لسنة 2015 جنح مركز الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



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