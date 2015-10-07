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البدرى فرغلى: وزير العدل وعد بتشكيل لجنة للتحقيق فى تبديد أموال التأمينات

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البدرى فرغلى: وزير العدل وعد بتشكيل لجنة للتحقيق فى تبديد أموال التأمينات البدرى فرغلى: وزير العدل وعد بتشكيل لجنة للتحقيق فى تبديد أموال التأمينات
قال البدرى فرغلى، رئيس ائتلاف أصحاب المعاشات، إنه التقى وزير العدل منذ شهر وسلمه مذكرة تتضمن المتسببين فى تبديد أموال التأمينات بالأسماء والأرقام والمواقع حسب قوله، مشددا على أن الوزير وعده بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى هذه الجريمة.

وأضاف "فرغلى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، قائلا:"أموال التأمينات أكثر 600 مليار جنيه تم تبديدها ونهبها ولم يتبق منها إلا حزمة أوراق ..أنا معايا كرتونة مستندات جميعها صادرة من أجهزة حكومية".
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