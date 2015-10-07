أحد صحفيى الجزيرة المفرج عنهم بعفو رئاسى: السيىسى أقدم على خطوة مهمة

أشاد الأسترالى بيتر غريست، أحد صحفيى الجزيرة المفرج عنهم بعفو رئاسى، إطلاق السلطات المصرية سراح زميليه وآخرين أيضا.

وقال غريست، بعد تسلمه عن زملائه جائزة حرية التعبير من قبل الجمعية الدولية لنوادى الصحافة، أمس الثلاثاء بالعاصمة البولندية وارسو:"باطلاق سراح مائة سجين بمن فيهم فهمى وباهر، أقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى على خطوة مهمة جدا".

وسلمت الجائزة إلى الأسترالى بيتر غريست، الذى تسلمها بالأصالة عن نفسه والنيابة عن زميليه الكندى محمد فهمى والمصرى باهر محمد، وذلك خلال احتفال أقيم فى العاصمة البولندية.

وكان الصحفى الكندى فى قناة الجزيرة محمد فهمى الذى عفا عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نهاية سبتمبر، أعلن أنه غادر الثلاثاء مصر حيث كان يقضى عقوبة بالسجن بتهمة دعم جماعة الإخوان.

وقال فهمى، فى تغريدة على حسابه على موقع تويتر ارفقها بصورة له وهو فى مطار القاهرة، أن السفير الكندى فى مصر تروى لولاشنيك رافقه حتى بوابة المغادرة.

وكان الرئيس السيسى قد أصدر فى 23 سبتمبر عفوا عن مائة من الشباب بينهم صحفيا الجزيرة محمد فهمى وباهر محمد و16 ناشطة .

وفى 30 أغسطس الماضى قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن غريست غيابيا ثلاث سنوات وبالعقوبة نفسها لمحمد فهمى وباهر محمد اللذين تم حبسهما فور صدور الحكم.

وكانت هذه ثانى محاكمة لهم إذ ألغت محكمة النقض المصرية حكما أول صدر فى يونيو 2014 وقضى بالسجن سبع سنوات لمحمد فهمى وبيتر غريست وعشر سنوات لباهر محمد.

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