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"التعليم": 12 حالة تعاطى مخدرات بين سائقى 8 مدارس.. وارتفاع العدد لـ18

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"التعليم": 12 حالة تعاطى مخدرات بين سائقى 8 مدارس.. وارتفاع العدد لـ18 "التعليم": 12 حالة تعاطى مخدرات بين سائقى 8 مدارس.. وارتفاع العدد لـ18
قال اللواء عمرو الدسوقى، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إن عدد الحالات التى تم فحصها فى ثانى يوم للجنة كشف وعلاج الإدمان، والذى تم توقيعه على سائقى الحافلات المدرسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وصل إلى قرابة الـ"90 حالة".

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المتعاطية للمواد المخدرة وصلت إلى 12 حالة (منها حالة فى القليوبية و4 فى القاهرة و7 حالات فى الجيزة ما بين حشيش وترامادول وهيروين)، موضحا أن الحملات استهدفت سائقى 8 مدارس أثنين فى القاهرة ومدرستين فى القليوبية و4 فى الجيزة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الحملة تستمر فى عملها لليوم الثالث على التوالى اليوم الأربعاء أيضا فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بإدارات العجوزة وشرق مدينة نصر، لافتا إلى أن إجمالى عدد الحالات التى تم رصدها حتى الآن تتعاطى المواد المخدرة وصل إلى 18 حالة منذ بدء الحملة.

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