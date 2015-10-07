رئيسة كهرباء "شمال الدلتا": استبعدنا الإخوان من المناصب القيادية بالشركة

أكدت المهندسة ابتهال الشافعى رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نجحت بالتنسيق مع الجهات الأمنية فى استبعاد جميع العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب القيادية بالشركة وتم نقلهم للأعمال إدارية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة شمال الدلتا لديها 3 ملايين مشترك فى خدمة توصيل التيار، لافتة إلى أنها لن تسمح بوجود أى شخص يوثر على استمرارية وصول الخدمة للمواطن مهما بلغ أهمية منصبه.

وقالت إنها ستتولى بنفسها متابعة محصلى فواتير الاستهلاك وقارئ العداد للقضاء على مشكلة المواطنين مع القراءات الخاطئة والعشوائية، موكدة أنها ستعمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب مع الموظفين فى هذا الموضوع، قائلة "جزائات رادعة لمن يثبت عدم قيامه بقراءة العداد وإطلاق قراءة عشوائية قد تصل للفصل".

وترى الشافعى أن التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع بشمال الدلتا سيقضى تماماً على مشاكل المواطنين الذى سيتحكمون فى استهلاكهم من خلال كروت الشحن، مشيرة إلى أن 15% من مستهلكى الكهرباء بشمال الدلتا لديهم عدادات ذكية.