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جنايات سوهاج تستأنف اليوم محاكمة 9 إخوان فى قضية شغب مستشفى المعلمين

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جنايات سوهاج تستأنف اليوم محاكمة 9 إخوان فى قضية شغب مستشفى المعلمين جنايات سوهاج تستأنف اليوم محاكمة 9 إخوان فى قضية شغب مستشفى المعلمين
تستأنف محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، محاكمة 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 6 محبوسين، فى قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين، وأحداث الاستفتاء على الدستور يوم 14 يناير 2014، لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بمظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

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