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النيابة تحبس أفراد عصابة "حشيشة وسلاتو" 4 أيام لسرقة المنازل بأكتوبر

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النيابة تحبس أفراد عصابة "حشيشة وسلاتو" 4 أيام لسرقة المنازل بأكتوبر النيابة تحبس أفراد عصابة "حشيشة وسلاتو" 4 أيام لسرقة المنازل بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن عن طريق المغافلة بمدينة الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم ارتكبوا عدة جرائم سرقة بلغ عددها 7 ، وتصرفوا فى المسروقات عن طريق أحد عملائهم، وتقاسموا المبالغ المالية المتحصل عليها نتيجة البيع.

كانت معلومات قد وردت بأن كل من "عاطف. ش"، وشهرته "عاطف حشيشة"، 19 سنة عاطل، و"كريم. ف"، وشهرته "كريم سلاتو"، 25 سنة عاطل، و"رياض. ر"، 21 سنة عاطل، كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المنازل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وارتكابهم عدد 7 حادث سرقة. وأرشد المتهمون عن أماكن تصرفهم فى المسروقات، حيث أمكن ضبطها، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيق.

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مصر 365

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