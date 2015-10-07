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7 أكلات وزيوت صحية تجنبك الإصابة بأمراض الكبد

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7 أكلات وزيوت صحية تجنبك الإصابة بأمراض الكبد 7 أكلات وزيوت صحية تجنبك الإصابة بأمراض الكبد
مرض الكبد أحد أخطر الأمراض التى تهدد صحة المصريين، لذا وجب على الجميع الوقاية من الإصابة به، وتجنب إرهاق الكبد بالكثير من الممارسات الغذائية الخاطئة، ومن أهمها الاهتمام بالمقدار اليومى من المياه التى يتناولها الفرد، كذا تجنب تناول الكثير من الأطعمة المسبكة، والطعام المحروق، أو المحمر.

وفى هذا الشأن أوضح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى، عضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن الكبد لابد له من عناية واهتمام، وللحفاظ عليه يجب أن تتبع أنظمة غذائية صحية، تبتعد خلالها عن الأطعمة السريعة والمياه الغازية، وكل ما هو مصنع ومضاف إليه مكسبات طعم ورائحة.

وقدم منيسى مجموعة من أهم الأكلات التى تساعد الإنسان على وقاية الكبد من الأمراض والتليف: كما أنها أطعمة تساعد على تحسين وظائف الكبد وإنزيماته:

1- الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية الأوميجا 3، والتى تنظم إنزيمات الكبد، وتساعد على وقايته من الأمراض، وأهمها المكسرات.
>2- الأسماك بأنواعها، خاصة ضعيفة الدسم مع ضرورة نزع جلودها وقشرتها.
>3- اللحوم البيضاء، كالدجاج غير المهرمن "البلدى" بعد انتزاع الجلد.
>4- القهوة أفضل واق للكبد من الأمراض ومنشط طبيعى له.
>5- زيت الزيتون البارد، بوضعه على الأطعمة دون تسخينه يقى الكبد من المشكلات.
>6- زيت عباد الشمس يحسن من حالة الكبد
>7- زيت السمك البارد يساعد على تحسين وظائف الكبد.
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