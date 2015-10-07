أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خبير سياسى: "الإخوان" قلقة من الموقف التركى بعد تعثر انطلاق قنواتها

Google+ Print
خبير سياسى: "الإخوان" قلقة من الموقف التركى بعد تعثر انطلاق قنواتها خبير سياسى: "الإخوان" قلقة من الموقف التركى بعد تعثر انطلاق قنواتها
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان ستعيد مراجعة مواقفها مع عدد من الدول الغربية وعلى رأسها تركيا فى ضوء المتغيرات التى يشهدها العالم حاليا، وكذلك الأزمات التى تعانى منها أنقرة.

وأضاف فهمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تعثر انطلاق قنوات الإخوان من تركيا بعث بحالة من القلق لدى الجماعة، مما جعلها تعيد مراجعة مواقفها من أنقرة وتزيد اتصالاتها بالجانب التركى لبحث أسباب تغير العلاقات مع قيادات الجماعة.

- موجز الصحافة المحلية.. الإخوان يخططون لحصار سفارات مصر ليلة الانتخابات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر

حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر