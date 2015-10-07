خبير سياسى: "الإخوان" قلقة من الموقف التركى بعد تعثر انطلاق قنواتها

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان ستعيد مراجعة مواقفها مع عدد من الدول الغربية وعلى رأسها تركيا فى ضوء المتغيرات التى يشهدها العالم حاليا، وكذلك الأزمات التى تعانى منها أنقرة.

وأضاف فهمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تعثر انطلاق قنوات الإخوان من تركيا بعث بحالة من القلق لدى الجماعة، مما جعلها تعيد مراجعة مواقفها من أنقرة وتزيد اتصالاتها بالجانب التركى لبحث أسباب تغير العلاقات مع قيادات الجماعة.

- موجز الصحافة المحلية.. الإخوان يخططون لحصار سفارات مصر ليلة الانتخابات

>