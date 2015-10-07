وائل الإبراشى يعرض قضية طفل 4 سنوات حكم عليه بالحبس بشمال سيناء

ناشد المواطن سلامة سالم خضر من شمال سيناء، المسئولين بالدولة النظر فى شأن الحكم الصادر فى حق نجله البالغ من العمر 4 سنوات بالحبس شهر وغرامة ألف جنيه بسبب اتهامه بتقييد شاب يبلغ من العمر 15 عاما والاعتداء عليه.

وأضاف "خضر" خلال لقاء مسجل له ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن هناك شكوى كيدية تم تحريرها ضده ونجله الصغير فصدر الحكم عليه غيابياً بشهر حبس وغرامة ألف جنيه وكذلك الأمر مع ابنه الذى شمله المحضر الكيدى، وتابع:"ولدى أصغر محكوم عليه فى العالم".