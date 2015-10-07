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6 إبريل الجبهة: نتواصل مع رافضى الانتخابات لتنظيم حملات لمقاطعة التصويت

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6 إبريل الجبهة: نتواصل مع رافضى الانتخابات لتنظيم حملات لمقاطعة التصويت 6 إبريل الجبهة: نتواصل مع رافضى الانتخابات لتنظيم حملات لمقاطعة التصويت
أكد شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن حركته تحاول خلال الفترة المقبلة التواصل مع التيارات والقوى الرافضة للانتخابات البرلمانية لتنسيق العمل المشترك وتنظيم فعاليات خلال الفترة المقبلة تحث المواطن على عدم المشاركة فى الانتخابات.

وقال الروبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر حزب العيش والحرية، إن وجود عوار دستوى فى بعض قوانين الانتخابات، إضافة إلى سيطرة الإسلاميين والحزب الوطنى على المشهد، وعدم وجود رغبة سياسية فى إشراك الشباب، وسيطرة المال السياسى على المشهد، أهم أسباب مطالبة حركته بعدم المشاركة فى التصويت.

وعن احتمالية التنسيق مع الإخوان، شدد عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، على أن فكرة التنسيق مع شباب الإخوان فى الفترة المقبلة غير واردة بالمرة .

- تصريحات جبالى المراغى عن دعم «اتحاد العمال» لـ« حسين مجاور» تخضعه للتحقيق أمام اللجنة العليا للانتخابات اليوم .. ومصادر: اللجنة تلقت شكاوى بتصريحات رئيس الاتحاد الداعمة للرئيس السابق لاتحاد العمال
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