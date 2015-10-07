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"مسئول بالتأمينات" لـ"الإبراشى":3مسئولين منحوا أنفسهم مليار جنيه مكافآت

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"مسئول بالتأمينات" لـ"الإبراشى":3مسئولين منحوا أنفسهم مليار جنيه مكافآت "مسئول بالتأمينات" لـ"الإبراشى":3مسئولين منحوا أنفسهم مليار جنيه مكافآت
قال عصام الأكوح، رئيس قسم الشئون القانونية بالتأمينات الاجتماعية، إن النيابة الإدارية وجهت اتهاما لـ3 مسئولين كبار بالتأمينات الاجتماعية بحصولهم على مليار جنيه على شكل مكافآت، لافتاً إلى أن المحكمة التأديبية أصدرت أحكاما عليهم بتغريمهم 5 آلاف جنيه فقط، مضيفا" كانوا رؤساء لعدد من الصناديق، ويسجلون أسماءهم فى لجان على غير الحقيقة".

وأضاف "الأكوح" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن المحكمة أصدرت الحكم بتاريخ 19 أغسطس لعام 2015 بهذه الغرامة على القانون الذى ينص على أن تكون 5 أضعاف الراتب الأساسى وفقاً 74 لسنة 78 المادة 88، وتابع :"النيابة قالت إن يدها مغلولة لعدم وجود قانون أشد من ذلك يتم توقيعه على المتهمين".

واستطرد: اثنين من المتهمين خرجا على المعاش بينما الثالث مازال فى العمل وهو يشغل منصب رئيس قطاع الحاسب الآلى فى الصندوق الحكومى.. الجريمة تمت فى الربع الأخير من عام 2010 إلى نهاية الربع الأول من عام 2011 يعنى فى 6 أشهر فقط".

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