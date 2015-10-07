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محافظ السويس: بدء الحملة القومية ضد الحصبة 31 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر

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محافظ السويس: بدء الحملة القومية ضد الحصبة 31 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر محافظ السويس: بدء الحملة القومية ضد الحصبة 31 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر
أكد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى بمحافظة السويس، ستبدأ 31 أكتوبر الجارى، وتستمر حتى 21 نوفمبر المقبل بدلا من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر، والذى كان محددا من قبل، وذلك لحماية الأطفال من الإصابة بالمرض.

وقال المحافظ فى تصريحات له أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن 9 أشهر إلى 10 سنوات عن طريق فرق ثابتة مدربة موجودة فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والحضانات والمدارس.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر عدة توجيهات لرؤساء الأحياء ومديرى الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والإعلام والتضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية وجهاز التجميل والنظافة من أجل نجاح الحملة وتحقيق أهدافها وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للحملة، ووجه المحافظ بضرورة مراعاة تعليمات الحقن الأمن والتخلص من النفايات بطريقة صحيحة من قبل رجال النظافة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكد الدكتور لطفى عبد السميع مدير عام مديرية الصحة مشاركة 83 فريقا فى الحملة وأن المستهدف تطعيم 143 ألفا و794 طفلا على مستوى أحياء السويس.

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