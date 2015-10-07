بالصور.. مدير أمن أسوان يجتمع بقيادات المديرية لبحث تأمين الانتخابات

عقد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً بقيادات وضباط الشرطة بالمديرية، لبحث الخطط النهائية لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقل مدير أمن أسوان، لقيادات المديرية والضباط، شكر وزير الداخلية على ما بذلوه من جهد فى الفترة السابقة، وحثهم على بذل المزيد من العطاء من أجل الوطن، وعلى أداء أفضل وتوعية القوات من ضباط وأفراد ومجندين، بما عليهم من واجبات تجاه وطنهم والمواطنين، والعمل بكل جهد وإخلاص.



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