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مرشح "النور" بالإسكندرية : سنقف بجوار "الأزهر" ضد التطرف والإلحاد

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مرشح "النور" بالإسكندرية : سنقف بجوار "الأزهر" ضد التطرف والإلحاد مرشح "النور" بالإسكندرية : سنقف بجوار "الأزهر" ضد التطرف والإلحاد
قال محمود عبد المنعم، مرشح قائمة غرب الدلتا لحزب النور وأستاذ بجامعة الأزهر وأصول الدين، أن أول أهداف حزب النور فى البرلمان هو الوقوف بجانب مؤسسة الأزهر الشريف، ضد التطرف والأفكار المنحرفة والألحاد التى ظهرت مؤخرا بالإضافة إلى الفتاوى الكاذبة التى لا أصول لها.

وأضاف خلال مؤتمر حزب النور بالإسكندرية، أن الحزب هدفه الدفاع عن المادة الثانية فى الدستور وإعادة مؤسسة الأزهر لسابق عهده والدفاع عن الدعوة وزيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى لنشر الدين الإسلامى والعلم فى جميع أنحاء العالم.

واستطرد مرشح قائمة حزب النور أن الحزب سيقف بجانب مؤسسة الأزهر حتى تتبنى قضايا مهمة والدفاع عنها مثل الدفاع عن المسجد الأقصى المنتهك من جيش الاحتلال حاليا وغيرها من القضايا المطروحة والتى تدافع عن الدين الإسلامى الوسطى.

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مصر 365

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