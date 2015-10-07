محافظ الشرقية طالبت وزير الصحة بتخفيض أسعار الحضانات ووضع حد أقصى لها

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إنه قدم مذكرة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد يطالب خلالها بتخفيض أسعار الحضانات ومنحه الحق فى وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعارها فى المستشفيات الخاصة، حفاظاً على المواطن البسيط، وتابع قائلاً:"أنا اكتشفت أن بعض الحضانات فى المستشفيات الخاصة عندى فى الزقازيق بتطلب 2000 جنيه فى الليلية لتشمل طفل ولد قبل السن".

وتساءل "عبد السلام" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، :"لماذا تحولت هذه الأمور إلى تجارة بالبسطاء؟"، وشدد على ضرورة منح المحافظين المزيد من السلطات، وتابع :"أنا هطالب بكدا فى اجتماع مجلس المحافظين المقبل.