إصابة 3 مدنيين بينهم طفل جراء إطلاق نار بشكل عشوائى ببنغازى

أصيب ثلاثة مدنيون بينهم طفل جراء إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى فى مدينة بنغازى.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر ان الأحياء السكنية بمدينة بنغازى تتعرَّض للقصف بقذائف الهاون و الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى، فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المُستشفى استقبل، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بينهم طفل وأنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.
يذكر ان الأحياء السكنية بمدينة بنغازى تتعرَّض للقصف بقذائف الهاون و الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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