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إصابة 3 مدنيين بينهم طفل جراء إطلاق نار بشكل عشوائى ببنغازى

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إصابة 3 مدنيين بينهم طفل جراء إطلاق نار بشكل عشوائى ببنغازى إصابة 3 مدنيين بينهم طفل جراء إطلاق نار بشكل عشوائى ببنغازى
أصيب ثلاثة مدنيون بينهم طفل جراء إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى فى مدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى، فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المُستشفى استقبل، اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص بينهم طفل وأنه تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

يذكر ان الأحياء السكنية بمدينة بنغازى تتعرَّض للقصف بقذائف الهاون و الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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