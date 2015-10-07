ولي ولي العهد يستعرض مع الرئيس الموريتاني أوجه التعاون الثنائي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعا مع فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بمقر إقامته بجدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة وموريتانيا في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث في الساحة الإقليمية.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى والقائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى موريتانيا عطا الله العنزي. كما حضره من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد ميمو، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد الرايس، ووزير المالية المختار ولد أجاي، ومدير ديوان فخامة الرئيس أحمد ولد باهية، ومحافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي، والسفير لدى المملكة محمد محمود الأمين.