أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي العهد يبحث مع الرئيس الموريتاني مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني

Google+ Print
ولي العهد يبحث مع الرئيس الموريتاني مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني ولي العهد يبحث مع الرئيس الموريتاني مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس، بفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بمقر إقامة فخامته بجدة.

وفي بداية اللقاء صافح سمو ولي العهد الوفد المرافق لفخامته.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا عطا الله العنزي.

كما حضره من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد ميمو، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد الرايس، ووزير المالية المختار ولد اجاي، ومدير ديوان فخامة الرئيس أحمد ولد باهية، ومحافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي، والسفير لدى المملكة محمد محمود الأمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية