ولي العهد يبحث مع الرئيس الموريتاني مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس، بفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بمقر إقامة فخامته بجدة.

وفي بداية اللقاء صافح سمو ولي العهد الوفد المرافق لفخامته.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا عطا الله العنزي.

كما حضره من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد ميمو، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد الرايس، ووزير المالية المختار ولد اجاي، ومدير ديوان فخامة الرئيس أحمد ولد باهية، ومحافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي، والسفير لدى المملكة محمد محمود الأمين.