القبض على مسلح اقتحم بنكاً في جازان

أطاحت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان، أمس الثلاثاء، بمسلح اقتحم بنكاً وشرع في إطلاق النار من سلاح رشاش بشكلٍ عشوائي داخل صالة المراجعين، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس تلقت الشرطة بلاغاً عن تعرض أحد المصارف بمدينة جازان لسطو مسلح من قبل شخص يحمل سلاحاً رشاشاً وإطلاقه النار على موظفي المصرف ومراجعيه، مما نتج عنه وفاة شخصين منهم وإصابة اثنين آخرين. وأضاف أنه تم على الفور مباشرة موقع الجريمة ومحاصرته وتوجيه النداءات للجاني للمبادرة بإلقاء سلاحه وتسليم نفسه، إلا أنه بادر بإطلاق النار بكثافة تجاه رجال الأمن، مما اقتضى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات النظامية والقبض عليه وتخليص شخص كان محتجزاً لديه، وأحيل للجهات المختصة للتحقيق معه، وإكمال الإجراءات النظامية بحقه. فيما ذكرت مصادر ل"الرياض" أن المسلح يعمل في إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تغذية أجهزة الصرف الآلي. وأشاد عدد من المواطنين الذين شهدوا الحادثة بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المسلح في وقت قياسي، الأمر الذي يبث الطمأنينة والراحة في نفوس الأهالي، ويؤكد على المساعي الحثيثة التي يقوم بها رجال الامن في التصدي ببسالة وشجاعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

شهود عيان: رجال الأمن سيطروا عليه في وقت قياسي

وقال المواطن عبدالله حكمي أحد شهود العيان: "علينا أن نفخر برجال أمننا البواسل الذين بشجاعتهم الكبيرة استطاعوا أن يسيطروا على المقتحم على الرغم من حمله لسلاح ومحاصرته واخراجه من صالة البنك بعد القبض عليه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التدريب العال لرجال الأمن على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات".