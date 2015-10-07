خادم الحرمين بحث مع الرئيس الموريتاني العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة أمس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة بفخامته، متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في المملكة، فيما عبر فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره على ما وجده ومرافقوه في المملكة من حسن استقبال وكرم ضيافة.

بعد ذلك جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والقائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى موريتانيا عطا الله العنزي.

كما حضرها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون حمادي ولد ميمو، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد الرايس، ووزير المالية المختار ولد اجاي، ومدير ديوان فخامة الرئيس أحمد ولد باهية، ومحافظ البنك المركزي عزيز ولد داهي، والسفير لدى المملكة محمد محمود الأمين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد استقبل في قصر السلام بجدة أمس فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقد أجريت لفخامة الرئيس الموريتاني، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء السفارة الموريتانية بالمملكة.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الموريتاني.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامته.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن هذلول، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود.

وكان الرئيس الموريتاني قد وصل إلى جدة والوفد المرافق له أمس في إطار زيارة للمملكة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومدير عام المطار عبدالحميد بن حماد أبا العري، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما كان في استقبال فخامته السفير الموريتاني لدى المملكة محمد محمود ولد محمد الأمين.